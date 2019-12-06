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Видео: Во Франции произошли столкновения митингующих с полицией

, 7:15 Эфирная новость 23

Французские профсоюзы организовали в четверг, 5 декабря, всеобщую забастовку. В столице во время беспорядков задержали по меньшей мере 70 человек.

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Фото, видео: REUTERS/Gonzalo Fuentes, 5-tv.ru

Первый день всеобщей забастовки во Франции завершился ожесточенными столкновениями с полицией. Организованные протестные марши очень быстро переросли в беспорядки. Активисты стали крушить витрины магазинов, жечь файеры прямо на станциях метро и забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Некоторые, особо разгоряченные, пошли в рукопашную. В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Задержаны уже около сотни протестующих.

По всей Франции на улицы вышло полтора миллиона человек. Это учителя, врачи, юристы, работники общественного транспорта и даже сотрудники силовых структур. Они недовольны социальной политикой Макрона.

Всеобщая забастовка буквально парализовала привычную жизнь всей страны. Не работает метро, прекращено движение пригородных поездов. Отменены внутренние и международные авиарейсы. Закрыты магазины. Ситуация сказалась и на туристах — их не пускают на Эйфелеву башню. Французская пресса уже назвала забастовку беспрецедентной по своему размаху. Между тем, организаторы протестов обещают сегодня продолжить протесты.

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