Трамп зажег огни на главной рождественской елке США у Белого дома

Дональд Трамп пообещал вывести своих противников на чистую воду. Так президент США отреагировал на заявления конгрессменов о подготовке официальных обвинений по делу об импичменте. По словам Трампа, демократы попросту сошли с ума. И если слушания дойдут до Сената, он намерен доказать их коррумпированность.

В таком бодром расположении духа или, по крайней мере, создавая видимость, американский лидер вместе с супругой отправился зажигать огни на главной рождественской елке США. Право нажать на символичную кнопку он предоставил Мелании.

А пока Трамп и Мелания участвуют в праздничных мероприятиях, американская пресса сообщает о грандиозных военных планах президента. Он готовится перебросить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих. Что идет вразрез с предыдущими обещаниями вывести из региона боевой контингент. В Пентагоне, правда, эту информацию опровергли. А затем СМИ уже со ссылкой на источники в оборонном ведомстве — рассказали о другой цифре — семи тысячах солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что собственный Майдан может произойти в США после выборов в 2020 году.