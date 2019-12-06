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США расширили санкции против России из-за киберпреступлений

, 8:13 | Ниса Мурзанаева Видео 18

Американское Министерство финансов приняло меры в отношении 17 россиян и семи российских компаний.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Американское Министерство финансов ввело санкции в отношении 17 россиян и семи российских юридических лиц. Ведомство сообщает, что в список вошла также якобы российская киберпреступная организация Evil Corp.

«Министерство санкционирует Evil Corp в рамках масштабной акции против одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире. Это скоординированное действие направлено на то, чтобы сорвать масштабные фишинговые кампании, организованные этой российской хакерской группой», — заявил министр финансов Стивен Т. Мнучин.

Evil Corp, по словам представителей Минфина США, является киберпреступной организацией из Москвы, которая якобы разработала и запустила вредоносное программное обеспечение (ПО) «Dridex».

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов утверждает, что обвинения Вашингтона в связи российских властей и подозреваемых в кибермошенничестве россиян бездоказательны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США пообещали пять миллионов долларов за помощь в задержании россиянина Якубца — лидера Evil Corp.

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