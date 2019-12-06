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Видео: рок-музыкант задержан за аферу со ставками на спорт в Чебоксарах

, 9:59 | Ниса Мурзанаева Видео 6

В общей сложности молодой человек незаконно присвоил 80 тысяч рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, YouTube / МВД по Чувашской Республике

Рок-музыкант задержан по подозрению в мошенничестве со ставками на спорт в Чебоксарах. Молодой человек убеждал чебоксарцев в том, что может предугадать исход спортивных состязаний. Об этом сообщает МВД России по Чувашской Республике.

«Подозреваемый предоставлял поддельные скриншоты о том, что человек выигрывает на спортивных ставках. На самом деле такого не происходило», — сказали в ведомстве.

По предварительной версии, рок-музыкант создал в сети страницу, рекламирующую прогнозы на спортивные события. При этом молодой человек не имел никакого отношения к тотализаторам. На уловку злоумышленника «клюнули» двое граждан, средствами которых он завладел.

«У одного 50 тысяч рублей, у второго 30 тысяч рублей, за что был задержан сотрудниками управления уголовного розыска», — поведал сам задержанный.

Подозреваемый рок-музыкант уже возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт пояснил, как распознать новый способ мошенничества с банковскими картами.

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