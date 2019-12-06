«Мадонна!»: Елена Летучая восхитила поклонников стройной фигурой

Телеведущая Елена Летучая поделилась фотографией с отдыха на Мальдивах. Сейчас она проводит время вместе с мужем на роскошной вилле. Звезда предстала на снимке в черном раздельном купальнике, который очаровательно смотрится ее на подтянутой фигуре. Кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Утро после празднования», — написала она.

Instagram @elenapegas

Поклонники восхитились изящной фигурой 41-летней телеведущей и написали ей восхищенные комментарии под постом.

«Шикарная фигура»;

«Абсолютный цветущий вид»;

«Лена, вы Мадонна!»;

«Елена — Вы всегда шикарно выглядите!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах.