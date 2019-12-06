Число погибших при взрыве газа в 13-этажной высотке в Словакии возросло до пяти

Не менее пяти человек погибли при взрыве газа в жилом 13-этажном доме в словацком городе Прешов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пожарные и спасатели провели эвакуацию жильцов дома. Кроме людей, спасли и домашних животных. Огонь охватил шесть этажей здания.

Специалисты уже провели обследование дома. Не исключено, что здание может рухнуть.

Власти Прешова ввели в городе режим ЧС. При мэрии открыли штаб, который занимается ситуацией. В город также прибыл премьер-министр страны Петер Пеллегрини и глава МВД Дениса Сакова.

Как сообщал 5-tv.ru, взрыв газа в Словакии произошел около полудня. Изначально сообщалось об одном погибшем.