В «Нафтогазе» назвали условия для прекращения газовых споров с «Газпромом»

«Нафтогаз» готов отказаться от требований в Стокгольмском арбитраже при выполнении двух условий. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Мы готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если „Нафтогазу“ будет компенсировано невыполнение „Газпромом“ своих обязательств по текущим контрактам», — написал Витренко.

Он добавил, что Киев готов принять газ в качестве погашения задолженности по прошлому решению Стокгольмского арбитража. Сумма долга составляет три миллиарда долларов. По его словам, Киев также готов к трехсторонним переговорам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» еще три миллиарда долларов.