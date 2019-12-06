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«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» еще 3 миллиарда долларов

, 8:37 | Ниса Мурзанаева Видео 156

Российская энергетическая компания уже выплатила украинской стороне 2,1 миллиарда долларов.

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Фото, видео: ТАСС ./ Игорь Яшкин

Руководитель энергетической компании Украины «Нафтогаз» Андрей Кобелев заявил о планах взыскать с «Газпрома» еще около трех миллиардов долларов. Об этом глава украинской корпорации сообщил изданию Лига. Бизнес.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов. Российская компания в настоящий момент выплатила 2,1 миллиарда долларов. Однако, по словам Андрея Кобелева, с учетом процентов «Газпром» остался должен украинской стороне крупную сумму.

«С накопленными процентами это почти три миллиарда долларов», — сказал глава «Нафтогаза».

В настоящий момент решается вопрос о продлении контракта на поставку российского газа на Украину. В случае неподписания нового соглашения с «Газпромом» украинский «Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитное голубое топливо в собственные хранилища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Нафтогаз» предложил «Газпрому» выплатить три миллиарда долларов долга в виде газа.

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