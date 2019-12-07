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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

, 8:36 | Алиса Старжевская Видео 34

Десять самых высокооплачиваемых музыкантов мира в сумме заработали более одного миллиарда долларов.

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Фото, видео: PA Images\TASS

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Лидером списка стала певица Тейлор Свифт. Уже второй раз за пять лет американской артистке удается сохранить звание самой высокооплачиваемой исполнительницы. За последний год звезда заработала 185 миллионов долларов без учета налогов.

Ее коллега рэпер Канье Уэст занял второе место в рейтинге. За 12 месяцев исполнитель обогатился на 150 миллионов долларов.

В пятерку музыкантов-миллионеров также вошли ирландский певец Эд Ширан, группа The Eagles и Элтон Джон.

Всего в рейтинге 40 артистов. Новыми лицами топа стали k-pop супергруппа BTS, певица Ариана Гранде и хип-хоп трио Migos.

Ранее 5-tv.ru писал о топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году.

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