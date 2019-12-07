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Дональд Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

, 9:36 | Валентин Черников 71

Американский президент заявил, что у КНР достаточно денег.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Прекратить выдавать кредиты Китаю потребовал президент США Дональд Трамп. Такое заявление он сделал в Twitter.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая достаточно денег, а если не хватает, они их создают. Хватит!» — написал американский лидер.

Как уточняет Regnum, Белый дом и Всемирный банк пока не прокомментировали это высказывание.

Ранее международная финансовая организация одобрила выделение Пекину кредитов под низкие проценты до июля 2025 года на сумму от одного до полутора миллиардов долларов.

Президент США не раз призывал к сдерживанию экономического развития КНР, чтобы вернуть американский капитал на родину. В ноябре Трамп пригрозил значительно повысить пошлины на китайские товары в случае отмены торгового соглашения с Пекином. После этого он исключил возможность торговой сделки с Китаем на равных условиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай ввел санкции в отношении США.

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