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Китай ввел санкции в отношении США

, 10:17 | Василий Заика Видео 57

Ограничительные меры введены в ответ на закон «О защите демократии и прав человека в Гонконге», который подписал Дональд Трамп.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / © BjÃ¶rn Trotzki, via www.imago-im, Sascha Steinach, via www.imago-i, Daniel Kalker

Тема:
Протесты в Гонконге 16

Китай объявил о введении санкций в отношении США, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны. Ограничительные меры введены в ответ на закон «О защите демократии и прав человека в Гонконге», подписанный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Отмечается, что санкции КНР затронут ряд неправительственных американских организаций, в том числе и правозащитной Human Rights Watch. Помимо прочего, известно о приостановке рассмотрения запросов на заход американских судов в Гонконг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пекин выразил решительный протест в адрес Вашингтона. Власти Поднебесной осудили действия Соединенных Штатов, которые были расценены как откровенное вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела КНР.

В Пекине подчеркнули, что намерены оказать США решительное противодействие путем введения эффективных мер в ответ на «очевидную гегемонию».

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