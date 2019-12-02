Китай ввел санкции в отношении США

Китай объявил о введении санкций в отношении США, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны. Ограничительные меры введены в ответ на закон «О защите демократии и прав человека в Гонконге», подписанный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Отмечается, что санкции КНР затронут ряд неправительственных американских организаций, в том числе и правозащитной Human Rights Watch. Помимо прочего, известно о приостановке рассмотрения запросов на заход американских судов в Гонконг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пекин выразил решительный протест в адрес Вашингтона. Власти Поднебесной осудили действия Соединенных Штатов, которые были расценены как откровенное вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела КНР.

В Пекине подчеркнули, что намерены оказать США решительное противодействие путем введения эффективных мер в ответ на «очевидную гегемонию».