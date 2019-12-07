  1. Пятый канал
  4. Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии

Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии

, 11:22 | Валентин Черников 566

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект о социальном обучении.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид, ТАСС / Александр Мамаев, www.globallookpress.com / Simon Katzer, Allexander Makarov

Безработным гражданам в возрасте от 50 лет станут платить стипендии. Об этом говорится в проекте распоряжения Правительства России. Документ о специальной программе социального обучения вынесли на общественное обсуждение.

Проект предполагает, что регионы вместе с работодателями составят списки самых востребованных профессий и самых нужных навыков. Их будут размещать на портале «Работа в России». Параллельно власти создадут региональные банки программ обучения для граждан 50+, желающих получить одну из востребованных профессий или необходимые навыки.

Соискателю предложат три модели получения дополнительного образования: по направлению работодателей, по направлению службы занятости и обучение с использованием инфраструктуры WorldSkills Russia.

Схема с участием службы занятости действует и сегодня: безработного направляют в центр обучения, колледж или вуз, где дают новые знания. Рассматривается вариант, когда гражданин получает образовательный сертификат и сам выбирает место обучения. Вариант с WorldSkills предполагает, что резюме прошедшего обучение соискателя автоматически размещается на портале «Работа в России».

Как указывается в проекте, в обоих вариантах расходы на обучение может компенсировать бюджет. При этом за обучение в вузе незанятый гражданин будет получать стипендию.

Ранее 5-tv.ru писал, что уфимцу выдали часть пенсии печеньем.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

11:51
Список погибших в ДТП у станции «Окружная» МЦК в Москве
11:34
Телеведущая Милена Дейнега потеряла двойню
11:22
Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии
11:10
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
10:57
Медики спасают мужчину в бизнес-терминале аэропорта «Внуково»
10:46
«Профнепригодна»: Новосибирскую модель выгнали с подиума из-за пугающей худобы

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]