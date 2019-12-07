Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии

Безработным гражданам в возрасте от 50 лет станут платить стипендии. Об этом говорится в проекте распоряжения Правительства России. Документ о специальной программе социального обучения вынесли на общественное обсуждение.

Проект предполагает, что регионы вместе с работодателями составят списки самых востребованных профессий и самых нужных навыков. Их будут размещать на портале «Работа в России». Параллельно власти создадут региональные банки программ обучения для граждан 50+, желающих получить одну из востребованных профессий или необходимые навыки.

Соискателю предложат три модели получения дополнительного образования: по направлению работодателей, по направлению службы занятости и обучение с использованием инфраструктуры WorldSkills Russia.

Схема с участием службы занятости действует и сегодня: безработного направляют в центр обучения, колледж или вуз, где дают новые знания. Рассматривается вариант, когда гражданин получает образовательный сертификат и сам выбирает место обучения. Вариант с WorldSkills предполагает, что резюме прошедшего обучение соискателя автоматически размещается на портале «Работа в России».

Как указывается в проекте, в обоих вариантах расходы на обучение может компенсировать бюджет. При этом за обучение в вузе незанятый гражданин будет получать стипендию.

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