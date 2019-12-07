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  4. При попытке сбежать из России задержана экс-замглавы подмосковного Щелково

При попытке сбежать из России задержана экс-замглавы подмосковного Щелково

, 14:03 | Светлана Шевченко 166

Наталья Тамбова пыталась уехать из страны через соседнюю Белоруссию.

Фото: YouTube / Щелковское Телевидение

При попытке сбежать из России задержана заместитель бывшего главы подмосковного Щелково Наталья Тамбова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Чиновница, которая подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, пыталась уехать из страны через соседнюю Белоруссию.

По данным агентства, Тамбова накануне уволилась из администрации и направилась в заграничное путешествие. Также сообщается, что она была последней из числа чиновников руководства подмосковной горадминистрации, которая оставалась еще на свободе.

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