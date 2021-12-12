Немецкие ученые назвали способные «убить» человека продукты

|
Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 1 482

Регулярное употребление всеми любимых лакомств, как оказалось, может постепенно привести к летальному исходу.

Немецкие ученые назвали способные «убить» человека продукты

Фото: www.globallookpress.com / Eve Edelheit, Ralph Kerpa, Yuan Kejia, Konstantin Tarusov, Jiri Hubatka

Ученые огласили список продуктов, которые могут нанести тяжелейший вред нашему организму. Сразу несколько научных групп из Германии сообщили о привычных нам лакомствах, способных вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Первой в списке запретных продуктов оказалась копченая колбаса. Также следует отказаться от любых колбасных изделий, которые подвергались сильной обработке — например, ферментировались при изготовлении.

Дело в том, что такие колбасы канцерогенны — следовательно, способны разрушить слизистую оболочку кишечника и вызвать онкологические заболевания и даже цирроз печени.

Также раздражению слизистой способствует употребление продуктов, которые можно встретить практически во всех российских холодильниках: сало, маргарин и майонез. К последнему пункту также относятся различные соусы, сделанные на основе майонеза — например, всеми любимый сырный. Аналогичным эффектом обладают рафинированный сахар и мука, которые оказались крайне благоприятной средой для бактерий.

Раздражение слизистой кишечника не смертельно, однако способно длительное время доставлять немало неприятных ощущений — боли в животе, метеоризм и в некоторых случаях даже судороги. При этом раздражение, вызванное каким-либо продуктом, не пройдет до тех пор, пока вы регулярно употребляете раздражитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом вредном блюде новогоднего стола.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.61
0.01 83.12
-0.22
ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

Последние новости

1:46
Число жертв Торнадо в США может вырасти вдвое после разбора завалов
1:28
Немецкие ученые назвали способные «убить» человека продукты
1:10
Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал причины распада СССР
0:52
Найден способ сбросить вес без диет и тренировок
0:34
Массовая драка произошла на турнире по единоборствам в Москве
0:01
Парамонов день: что можно и что нельзя делать 12 декабря

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 декабря
Ученые назвали самый полезный для сохранения зрения овощ
Какой простой напиток быстро очищает кровь от сахара
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа