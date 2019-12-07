«Жалкая и нетрезвая»: попытки Волочковой приготовить плов не впечатлили юзеров

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками заботой о ближних. На своей странице в Instagram балерина опубликовала видео готовки плова, в очередной раз упомянув о мистическом возлюбленном.

По словам артистки, кулинарный вечер начался именно из-за того, что ее таинственный любовник попросил плов. Волочкова, стоя в кадре в «тигровом» домашнем костюме с ультракороткими шортиками, призналась: кулинар из нее не выходит. Поэтому балерина только нарезала морковь — остальными этапами приготовления плова займется домработница.

Также Анастасия не забыла поделиться и своим меню на вечер — женщина принесла в кадр два кочана салата, подчеркнув, что плов будут есть ее бойфренд и гости.

Впрочем, ни кулинарные изыски, ни строгая диета балерины не задобрили подписчиков артистки. Пользователи обратили внимание на странное суетливое и немного рассеянное поведение Волочковой в кадре — и нашли ему объяснение.

«Опять перебрала лишнего.»

«Жалкая и нетрезвая.»

«Сразу видно, когда Настенька выпьет», — резюмируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи уже подозревали Анастасию Волочкову в появлении на видео в нетрезвом виде.