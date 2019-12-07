«Сама нежность»: Юлия Снигирь очаровала подписчиков селфи без макияжа

Российская актриса театра и кино Юлия Снигирь восхитила подписчиков фотографией без макияжа. У артистки выдался выходной, и она предстала в домашней обстановке, с распущенными темными волосами, которые оттенили светлую кожу девушки. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
«Идеальное утро: два стакана теплой воды с лимоном, 20-30 минут на эллиптическом тренажере, каша на овсяном молоке и сериал „Утреннее шоу“», — подписала пост звезда.
Поклонники восхитились естественной красотой артистки и одарили ее комплиментами. Они подчеркнули, что она прекрасно выглядит на фото.
«Красавица!!!»;
«Прелесть, свежесть, красота!»;
«Юлия, прекрасно выглядите!»;
«Юля, какая вы красивая», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Снигирь решила набрать вес на фастфуде.