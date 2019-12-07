«Сама нежность»: Юлия Снигирь очаровала подписчиков селфи без макияжа

Российская актриса театра и кино Юлия Снигирь восхитила подписчиков фотографией без макияжа. У артистки выдался выходной, и она предстала в домашней обстановке, с распущенными темными волосами, которые оттенили светлую кожу девушки. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«Идеальное утро: два стакана теплой воды с лимоном, 20-30 минут на эллиптическом тренажере, каша на овсяном молоке и сериал „Утреннее шоу“», — подписала пост звезда.

Instagram @yuliasnigir

Поклонники восхитились естественной красотой артистки и одарили ее комплиментами. Они подчеркнули, что она прекрасно выглядит на фото.

«Красавица!!!»;

«Прелесть, свежесть, красота!»;

«Юлия, прекрасно выглядите!»;

«Юля, какая вы красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Снигирь решила набрать вес на фастфуде.