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«Сама нежность»: Юлия Снигирь очаровала подписчиков селфи без макияжа

, 21:24 | Мия Субботина Фото 423

Актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir

Российская актриса театра и кино Юлия Снигирь восхитила подписчиков фотографией без макияжа. У артистки выдался выходной, и она предстала в домашней обстановке, с распущенными темными волосами, которые оттенили светлую кожу девушки. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«Идеальное утро: два стакана теплой воды с лимоном, 20-30 минут на эллиптическом тренажере, каша на овсяном молоке и сериал „Утреннее шоу“», — подписала пост звезда.

Instagram @yuliasnigir

Поклонники восхитились естественной красотой артистки и одарили ее комплиментами. Они подчеркнули, что она прекрасно выглядит на фото.

«Красавица!!!»;

«Прелесть, свежесть, красота!»;

«Юлия, прекрасно выглядите!»;

«Юля, какая вы красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Снигирь решила набрать вес на фастфуде.

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