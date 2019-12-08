МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.

В сообщении говорится, что стороны достигли договоренности во время телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», — приводятся в сообщении слова Зеленского.

В заявлении главы МВФ сказано, что стороны заключили трехлетнее соглашение о кредитовании. Фонд выделит Украине пять с половиной миллиардов рублей, пишет РИА Новости. Перед этим новую программу сотрудничества должны одобрить руководство МВФ и совет управляющих.

Как сообщал 5-tv.ru, Украина получает кредиты от МВФ в обмен на исполнение различных требований. Например, фонд уже несколько лет требует, чтобы Киев провел земельную реформу. В ноябре Рада поддержала законопроект о продаже земли, против которого выступили 70% украинцев.