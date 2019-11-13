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  4. Украинская Рада поддержала скандальный закон о продаже земли

Украинская Рада поддержала скандальный закон о продаже земли

, 19:31 Эфирная новость 15

По последним соцопросам, более 70% украинцев выступают против открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tarasov; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 251

Миной замедленного действия, которая грозит лишить Владимира Зеленского поддержки народа, называют законопроект о продаже земли. Сегодня скандальную инициативу украинского президента в первом чтении поддержала Верховная рада.

По последним соцопросам, более 70% украинцев против открытия рынка сельхоз земель. Депутаты в первый день обсуждения 11 законопроектов для начала отменили мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Он действовал на Украине с начала нулевых. Теперь речь идет уже о лимитированной продаже земли. Следующее слушание по земельным законам назначено на 4 декабря.

Дискуссия получилась жаркой. Оппозиция потребовала референдума, а не продажи чернозема в угоду МВФ. Народ и вовсе подложил президенту и депутатам свинью. В буквальном смысле слова.

Подробности в материале Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что противники продажи сельхозземель на Украине перекрыли трассы, связывающие Киев с Одессой и Львовской областью.

Тема:
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