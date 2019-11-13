Украинская Рада поддержала скандальный закон о продаже земли

Миной замедленного действия, которая грозит лишить Владимира Зеленского поддержки народа, называют законопроект о продаже земли. Сегодня скандальную инициативу украинского президента в первом чтении поддержала Верховная рада.

По последним соцопросам, более 70% украинцев против открытия рынка сельхоз земель. Депутаты в первый день обсуждения 11 законопроектов для начала отменили мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Он действовал на Украине с начала нулевых. Теперь речь идет уже о лимитированной продаже земли. Следующее слушание по земельным законам назначено на 4 декабря.

Дискуссия получилась жаркой. Оппозиция потребовала референдума, а не продажи чернозема в угоду МВФ. Народ и вовсе подложил президенту и депутатам свинью. В буквальном смысле слова.

Подробности в материале Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что противники продажи сельхозземель на Украине перекрыли трассы, связывающие Киев с Одессой и Львовской областью.