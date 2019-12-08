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Ургант вынудил Крида снять бриллиантовые накладки для зубов и надел их на себя

, 5:22 | Игорь Рязов Фото 37

В студию певец пришел с гипсом на руке. Травму он получил при игре в баскетбол. Однако телеведущего больше заинтересовали грилзы из белого золота во рту музыканта.

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Фото, видео: Instagram @egorkreed, РИА Новости / Евгения Новоженина

Иван Ургант вынудил Егора Крида снять бриллиантовые зубы во время своего шоу на Первом канале. После этого ведущий надел грилзы на себя.

В начале передачи Ургант обратил внимание на гипс на руке Крида. Пытаясь спросить о нем, он увидел на зубах певца грилзы — накладки для зубов, как правило, из драгоценных металлов.

«Мне кажется, или тебе тяжело говорить?» — спросил ведущий.

«Немножко шепелявлю», — ответил музыкант.

После этого Ургант несколько раз смеялся, когда Крид не мог выговорить шипящие звуки. В итоге тот снял бриллиантовые зубы и отдал их ведущему. Певец рассказал, что грилзы были изготовлены из белого золота и инкрустированы бриллиантами. Их сделали по слепку его зубов.

«Я хотел почистить и надеть. Но это же по твоим зубам сделано? То есть, я выбью или выломаю себе все зубы?», — обеспокоенно спросил Ургант.

Крид заверил его, что ничего страшного не случится. После этого шоумен продезинфицировал грилзы гелем для рук, протер салфеткой и надел.

«Чтобы проверить, насколько работают зубы, надо сказать проверочное слово: «Тимати», — шепеляво произнес Ургант под смех в студии, после чего вынул бриллиантовые зубы.

Instagram @egorkreed

Крид также сообщил, что повредил руку во время руки в баскетбол. Мяч попал ему в кончик выпрямленного пальца. Сначала певец решил, что просто выбил палец, но утром увидел его полностью синим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатка атаковала Егора Крида во время его выступления.

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