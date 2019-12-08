«Никогда ему не верила»: Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

Дмитрий Шепелев отреагировал на подозрения в истязаниях собственного сына Платона. Началось все с того, что телеведущий опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о подарке, преподнесенном шестилетнему наследнику. На кадрах знаменитость в очередной раз позировал в одиночестве, что и вызвало опасения подписчиков. Щедрый жест звездного папы остался без внимания, а вот злобные комментарии не заставили себя ждать.

«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала одна из пользователей.

Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев не стал зацикливаться на необоснованных подозрениях в избиении сына и ответил злопыхателю неоднозначным, но лаконичным сообщением — «гав». Тут же оставил свой комментарий еще один хейтер телеведущего. Юзер утверждал, что видео знаменитости чересчур наигранно. Звезда отреагировал и на этот выпад.

«Дешевый актеришка. Лицемер. Никогда ему не верила. Скользкий тип», — иронично отметил телеведущий якобы от лица подписчиков.

Поклонники Дмитрия Шепелева вступились за кумира и стали утверждать, что он любит сына и никогда бы не стал его истязать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном.