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«Никогда ему не верила»: Шепелев гавкнул в ответ на подозрения в избиении сына

, 7:41 | Ниса Мурзанаева Видео 56

Подписчики выразили беспокойство за наследника телеведущего, которого тот редко показывает.

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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев отреагировал на подозрения в истязаниях собственного сына Платона. Началось все с того, что телеведущий опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о подарке, преподнесенном шестилетнему наследнику. На кадрах знаменитость в очередной раз позировал в одиночестве, что и вызвало опасения подписчиков. Щедрый жест звездного папы остался без внимания, а вот злобные комментарии не заставили себя ждать.

«Страшно, что сына не показывает. Вдруг он побитый или еще что-то. Так-то папа любитель выставлять себя, но не сына», — написала одна из пользователей.

Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев не стал зацикливаться на необоснованных подозрениях в избиении сына и ответил злопыхателю неоднозначным, но лаконичным сообщением — «гав». Тут же оставил свой комментарий еще один хейтер телеведущего. Юзер утверждал, что видео знаменитости чересчур наигранно. Звезда отреагировал и на этот выпад.

«Дешевый актеришка. Лицемер. Никогда ему не верила. Скользкий тип», — иронично отметил телеведущий якобы от лица подписчиков.

Поклонники Дмитрия Шепелева вступились за кумира и стали утверждать, что он любит сына и никогда бы не стал его истязать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном.

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