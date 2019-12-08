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Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина насчет Донбасса

, 10:38 | Ниса Мурзанаева Видео 10

Украинская сторона заявляла о возможной эскалации внутриукраинского конфликта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool

Российский журналист Владимир Соловьев отреагировал на заявление Киева о возможной эскалации внутриукраинского конфликта в Донбассе. Телеведущий раскритиковал подобные высказывания представителей киевской власти. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал телеведущий в Telegram.

Поводом для записи Владимира Соловьева послужило заявление секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Чиновник утверждал, что в результате встречи «нормандской четверки» внутриукраинский конфликт на юго-востоке может прекратиться или же произойдет его эскалация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине.

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