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Погиб находящийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор

, 10:48 | Светлана Шевченко 333

Глеб Чулков выпал из окна квартиры на пятом этаже, где проживал на время следствия.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Константин Кокошкин, www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Konstantin Kokoshkin, Nikolay Gyngazov

Погиб находящийся под домашним арестом вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков. Об этом сообщает региональный СК.

Чиновник выпал из окна квартиры на пятом этаже, где проживал на время следствия. В настоящее время проводится доследственная проверка.

По делу о мошенничестве Чулков был отправлен под домашний арест в середине октября текущего года Ленинским районным судом Тамбова. По данным следствия, чиновник из Фонда содействия предпринимательству разрешил выделить 50 млн рублей на реконструкцию Рассказовского рынка. Затем рынок был выведен из собственности областного унитарного предприятия и передан в частную собственность, а средства растрачены.

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