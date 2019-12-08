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Александр Васильев поздравил себя, Фрейндлих и Валюшкину с праздником

, 12:41 | Алиса Старжевская 126

К поздравлению историка моды присоединились российские звезды и их поклонники.

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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev, @elena_valushkina

Восьмой день декабря богат на именинников. Свои дни рождения отмечают телеведущий Александр Васильев и актрисы Алиса Фрейндлих и Елена Валюшкина. Тематический пост с поздравлениями Васильев опубликовал в Instagram, пишет Тeleprogramma.pro.

Под фото с Алисой Фрейндлих историк моды написал, что их компания стрельцов принимает поздравления.

«Сегодня, в день своего рождения, традиционно поздравляю великую Алису Бруновну Фрейндлих, которая так же, как и я, родилась 8 декабря! А еще в нашей компании Стрельцов прекрасная Леночка Валюшкина! Принимаем поздравления!» — написал он в Instagram.

К поздравлениям в комментариях к снимку присоединилась звездная именинница — Елена Валюшкина.

«Спасибо, дорогой Александр! Обнимаю! Дорожу! Горжусь! Алисе Бруновне — поклон и Браво!» — написала Елена.

Поздравить саму себя Валюшкина уже успела. Под смешной фотографией вылупившегося цыпленка актриса собрала множество добрых слов и поздравлений.

«Ну, в общем, я вылупилась! С Рождением меня! Полет нормальный! Принимаю поздравления!» — написала Елена Валюшкина.

Instagram @elena_valushkina

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей. Советской кинозвезде исполнилось 85 лет. Кумир миллионов зрителей снималась в фильмах таких режиссеров-легенд, как Рязанов, Тодоровский и Тарковский. В честь грандиозного праздника 5-tv.ru предлагает вспомнить лучшие роли знаменитости.

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