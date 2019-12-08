Лучшие роли отмечающей юбилей Алисы Фрейндлих: мымра или королева?

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей. Советской кинозвезде исполнилось 85 лет. Кумир миллионов зрителей снималась в фильмах таких режиссеров-легенд, как Рязанов, Тодоровский и Тарковский. В честь грандиозного праздника 5-tv.ru предлагает вспомнить лучшие роли знаменитости.

Алиса Бруновна родилась в семье актера немецкого происхождения в Ленинграде. В первый класс она пошла в 1941 году и будучи ребенком пережила войну, блокаду и страшный голод. Будущая звезда с малых лет посещала местный драматический кружок. Позже она закончила театральный институт. Потом знаменитость больше 22 лет отдала работе на сцене Академического театра имени Ленсовета.

Служебный роман (1977)

Огромную любовь зрителей по всему СССР Алисе Фрейндлих принесла роль «мымры» Калугиной. Сниматься в фильме «Служебный роман» актрису пригласил Эльдар Рязанов. Кинокартина имела оглушительный успех, а советские красавицы бросались в парикмахерские, где просили сделать им модную стрижку а-ля Калугина.

В этом фильме Алиса Фрейндлих сама исполнила две музыкальных композиции — «У природы нет плохой погоды» и «Моей душе покоя нет». Песни стали настоящими хитами, их ставили на радио.

Д’Артаньян и три мушкетера (1978)

Еще одной культовой ролью Алисы Бруновны стала королева Анна в кинокартине «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Хилькевича. Актриса не сразу поняла женщину, которую ей предстояло сыграть на экране. На фоне этого однажды у артистки даже случилась настоящая истерика. Однако все обошлось, и зрители смогли лицезреть настоящую, способную на обычные земные чувства правительницу.

Сталкер (1979)

Режиссер картины Андрей Тарковский доверил Алисе Бруновне изначально небольшую роль второго плана. Героиня жены сталкера на протяжении всего фильма участвовала лишь в нескольких сценах в начале и произнесла монолог в конце. Однако блистательная игра актрисы навсегда врезалась в память советских зрителей.

Алисе Фрейндлих эта роль также досталась очень тяжело. Тарковский, известный своей дотошностью к деталям и правдоподобию, заставлял актеров выкладываться по полной. Однажды артистку вынесли со съемочной площадки в предобморочном состоянии. Дело в том, что режиссер требовал от нее продемонстрировать максимальный накал страстей в сцене с истерикой.

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