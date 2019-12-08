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«Самые милые карапузы!»: Безруков показал, что для него значит счастье

, 13:20 | Карина Бернтгольц Видео 101

На своей странице в Instagram актер опубликовал кадры, на которых дети играют с собакой. Пользователи не могли скрыть умиления.

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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Звезда российского кинематографа Сергей Безруков опубликовал в Instagram трогательное видео с участием своих детей: трехлетней Маши и годовалого Степы. Актер снял малышей в то время, когда они играли с собакой. Мальчик гладил питомца по животику, а тот продолжал ласкаться.

В комментарии к посту Безруков дал понять поклонникам, что рядом со своей семьей чувствует себя по-настоящему счастливым. Он с любовью наблюдает за наследниками, любуется и ими, и это вызывает в его душе самые теплые чувства. Для себя артист уяснил: дороже, чем дом и семья, для ничего нет и не может быть.

«Счастье… Все дома», — написал звезда в подписи к посту.

Подписчики не могли скрыть умиления от ролика Безрукова и выражения отцовской любви к детям. Некоторые признались, что через видео им будто бы передались эмоции самого актера, и они наблюдали за происходящим с волнением и трепетом.

«Вот это счастье, когда дети здоровы и счастливы!»

«Самые милые карапузы!»

«Какое доброе, теплое видео, храни вас Бог!»

«Папино и мамино счастье! Благополучия Вам! »

«На эту милоту можно смотреть бесконечно!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Безруков опубликовал трогательное видео с сыном.

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