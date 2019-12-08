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ТОП-5 российских звезд с плохими волосами и их уловки, чтобы скрыть это

, 14:11 | Ниса Мурзанаева Видео 277

Искусственные нелепые шиньоны, ежедневные дорогие укладки, стрижки в лучших салонах — на что только не пойдут популярные женщины, чтобы замаскировать свой главный изъян.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, @xenia_sobchak, @orbakaite_k, @renatalitvinovaofficiall, @evelinakhromtchenko

Медийные персоны могут позволить себе сделать идеальные зубы, полностью перекроить лицо в кабинете косметолога, откачать лишний жир на столе пластического хирурга и другими способами изменить внешность. Однако есть кое-что, что не в силах исправить даже самый чудодейственный доктор. Речь идет о плохих волосах, которые российские знаменитости пытаются всячески скрывать.

Анастасия Волочкова

Если бы красавица-балерина не акцентировала так сильно внимание на своем недостатке, большинство фанатов о нем бы просто не знали. Однако танцовщица, как нарочно, на каждое светское мероприятие «зализывает» редкие волосы в кубышку и украшает их огромным искусственным шиньоном, который даже издалека не напоминает натуральную шевелюру.

Instagram @volochkova_art

Ксения Собчак

Светская львица тщательно скрывает свою тайну и на публичных мероприятиях появляется лишь с идеальной укладкой. Благодаря прическе и вообразить нельзя, что у звезды какие-то проблемы с волосами. Вот только иногда в сеть попадают фотографии Ксении Анатольевны с семейного отдыха. Тогда-то подписчики в полной мере могут оценить умение телеведущей маскироваться. Нередко «домашние» снимки звезды сопровождаются комментариями вроде «Три волосинки!».

Instagram @xenia_sobchak

Кристина Орбакайте

Певица с достоинством носит на голове то, чем ее наградил всевышний. Правда, иногда и поп-дива вслед за главной балериной страны «грешит» на фотосессиях, используя искусственные шиньоны.

Instagram @orbakaite_k

Рената Литвинова

Актриса отыскала идеальный способ скрыть отсутствие густой шевелюры. Уже много лет артистка носит одну и ту же ретро-укладку. Однако, как бы удачно не смотрелась прическа Литвиновой, обычным российским женщинам в качестве ежедневной укладки она точно не подойдет.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Эвелина Хромченко

Гуру стиля выбрала наиболее идеальное решение проблемы. Модница просто коротко стрижется и делает акцент на объем. Укладка придает образу Хромченко определенный шарм и уж точно скрывает проблему с густотой волос.

Instagram @evelinakhromtchenko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что седовласая возлюбленная Киану Ривз порадовалась выводам ученых о вреде краски для волос.

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