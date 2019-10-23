Куда исчез Джигарханян после развода с Цымбалюк-Романовской?

После развода с последней супругой Армен Джигарханян пропал: он перестал давать интервью и появляться на мероприятиях. Что же случилось с народным артистом? Где он сейчас и как себя чувствует? С кем живет и кто за ним ухаживает? Всю самую последнюю информацию узнала программа Пятого канала «светская хроника».

«Он сам уже один не может прийти. Под руку ведут. Посадят вон на тех лавочках, и сидит», — рассказывает соседка легендарного артиста.

На кадрах, снятых у дома актера видно, как Армен Джигарханян идет по детской площадке. Каждый шаг дается ему с большим трудом.

Как рассказали соседи, этот двор — единственное, что видит Армен Борисович. Здесь он проводит каждый день. Самостоятельно передвигаться Джигарханян практически не может. Актера постоянно сопровождают помощники.

«Примерно после четырех выходит. Он, наверное, там обедает, полежит и его выводят… Какая-нибудь женщина молодая, вчера парень какой-то молодой сидел с ним», — делятся информацией проживающие рядом с домом артиста люди.

Судья Кригс из «Здравствуйте, я ваша тетя», Тристан из «Собаки на сене», штабс-капитан Овечкин из «Неуловимых мстителей». Роли Армена Джигарханяна — одна ярче другой.

Но этот пожилой мужчина совсем не похож на своих героев. Что же стало причиной такой разительной перемены — проблемы со здоровьем или стресс от недавнего развода забрал у артиста последние силы? Из-за супруги Виталины Цымбалюк-Романовской Джигарханян лишился трех квартир в столице. Многие уверены, именно разрыв с пианисткой подорвал здоровье актера.

«Каждый ошибается!»: Джигарханян о воссоединении с брошенной женой

За последние несколько лет Джигарханян неоднократно попадал в больницу: инфаркт, обострение хронических заболеваний. У Армена Борисовича обнаружили сердечно-сосудистую и почечную недостаточности. Чтобы нормализовать работу сердца, врачи установили актеру постоянный кардиостимулятор. Джигарханян несколько раз попадал в реанимацию.

Все это время поклонники с волнением следили за состоянием здоровья своего кумира. Сам Армен Борисович не отвечал на звонки и нигде не появлялся.

В самые тяжелые моменты жизни Армена Борисовича спасала работа в театре. Он вышел на сцену даже тогда, когда потерял родную дочь. Елена погибла в результате несчастного случая. Ей было всего 23 года.

«После смерти дочери ему надо было играть спектакль. Он очень, естественно, переживал этот момент. Один из его друзей ему сказал: «Всю свою боль, которую ты чувствуешь, иди и отдай зрителям на сцене. Потому что это твое призвание, ты — артист. Это твоя судьба», — рассказывает режиссер Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Сергей Виноградов.

Коллеги артиста отмечают, после большого перерыва Джигарханян снова начал появляться в собственном театре. Армен Борисович основал его в 1996 году, собрав труппу из выпускников своего курса во ВГИКе.

«Это величина. Недосягаемая величина, бесконечность. Я думаю, что сегодня нет актеров такого уровня, как Армен Борисович», — говорит и. о. директора Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Елена Гильванова.

В доме в центре Москвы находится квартира, которая уже много лет принадлежит Джигарханяну. Когда-то он жил здесь со своей первой супругой Татьяной Власовой. После расставания с Татьяной Сергеевной, артист долгое время не приезжал сюда. Но сейчас, судя по всему, Армен Борисович вернулся обратно.

«Джигарханян вот там живет, под арку. Арка, туда и направо, по-моему. Он здесь гуляет часто», — рассказывают соседи.

В прошлом месяце сын артиста Степан выложил на своей странице фото: его знаменитый отец сидит за столом вместе с первой женой Татьяной Власовой.

«Надо ли что-то подробно комментировать? Приведу лишь мораль: то, что созидалось, строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом… за пару лет. Тем более случайным человеком», — написал Степан в Instagram.

Поклонники тут же сделали вывод — Армен и Татьяна снова вместе!

«Она с ним была, она знает все нюансы. Знает, когда он опустит руку, чтобы подложить локоть», — говорит художник Никас Сафронов.

«К возрасту более такому красивому, она становится мудрой. И вот эта мудрость позволяет ей сохранить свой брак и не остаться в старости лет вообще одной», — вторит художнику певица Наталия Гулькина.

Армен Джигарханян — один из самых харизматичных артистов отечественного кинематографа. Поклонники не теряют надежды, что, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся актер, он найдет в себе силы снова вернуться на сцену.

Следующий год будет юбилейным и для Армена Борисовича, и для его детища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армен Джигарханян появился на премьере комедии «Тетка Чарли».