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Экипаж МКС приступил к стыковке космического грузовика Dragon

, 16:15 | Светлана Александрова Видео 41

Грузовой корабль, запущенный на орбиту 5 декабря компанией SpaceX, доставил на станцию научное оборудование и предметы первой необходимости для астронавтов.

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Фото, видео: Twitter @Space_Station

Космический грузовик Dragon, запущенный на орбиту компанией SpaceX 5 декабря, прибыл на МКС. Экипаж станции приступил к стыковке.

«Грузовой корабль Dragon компании SpaceX был успешно захвачен рукой-манипулятором МКС в 5:05 по североамериканскому восточному времени (13:05 по московскому) сегодня. На очереди стыковка космического корабля к модулю Harmony станции», — говорится в сообщении НАСА в Twitter.

twitter @ NASA

Агентство ведет в интернете прямую трансляцию процесса стыковки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, грузовой корабль Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в числе которых оборудование для 38 научных экспериментов, предметы первой необходимости для астронавтов и так называемый «отель для роботов» — это отдельный блок для хранения андроидов, который закрепят на внешней обшивке станции. По окончании миссии Dragon доставит на Землю результаты научной работы экипажа МКС.

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