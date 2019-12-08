Экипаж МКС приступил к стыковке космического грузовика Dragon

Космический грузовик Dragon, запущенный на орбиту компанией SpaceX 5 декабря, прибыл на МКС. Экипаж станции приступил к стыковке.

«Грузовой корабль Dragon компании SpaceX был успешно захвачен рукой-манипулятором МКС в 5:05 по североамериканскому восточному времени (13:05 по московскому) сегодня. На очереди стыковка космического корабля к модулю Harmony станции», — говорится в сообщении НАСА в Twitter.

twitter @ NASA

Агентство ведет в интернете прямую трансляцию процесса стыковки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, грузовой корабль Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в числе которых оборудование для 38 научных экспериментов, предметы первой необходимости для астронавтов и так называемый «отель для роботов» — это отдельный блок для хранения андроидов, который закрепят на внешней обшивке станции. По окончании миссии Dragon доставит на Землю результаты научной работы экипажа МКС.