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  4. Видео: Маршрутка сгорела рядом у станции метро «Волковская»

Видео: Маршрутка сгорела рядом у станции метро «Волковская»

, 17:00 | Алиса Старжевская 90

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

В воскресенье во Фрунзенском районе Петербурга недалеко от заправки сгорел маршрутный автобус. Об этом сообщает 78.ru.

На кадрах происшествия горящая маршрутка пуста и стоит с открытыми дверями на проезжей части. Сначала огонь охватил переднюю часть машины, а затем распространился по всей ее площади.

ВКонтакте @spb_today

«Маршрутка горит рядом с заправкой недалеко от ст. м. Волковская», — анонимно написал один из свидетелей произошедшего в тематическую группу «ВКонтакте».

Известно, что сотрудники МЧС в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники потушили загоревшийся транспорт за 12 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека стали жертвами ДТП в Томской области.

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