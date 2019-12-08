Видео: Маршрутка сгорела рядом у станции метро «Волковская»

В воскресенье во Фрунзенском районе Петербурга недалеко от заправки сгорел маршрутный автобус. Об этом сообщает 78.ru.

На кадрах происшествия горящая маршрутка пуста и стоит с открытыми дверями на проезжей части. Сначала огонь охватил переднюю часть машины, а затем распространился по всей ее площади.

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«Маршрутка горит рядом с заправкой недалеко от ст. м. Волковская», — анонимно написал один из свидетелей произошедшего в тематическую группу «ВКонтакте».

Известно, что сотрудники МЧС в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники потушили загоревшийся транспорт за 12 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека стали жертвами ДТП в Томской области.