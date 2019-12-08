Аллегрова сразила публику чересчур глубоким декольте на «Песне года»

Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова вместе с другими знаменитыми исполнителями выступила на концерте «Песня года» в Москве. Для мероприятия 67-летняя артистка подобрала невероятно эффектный и сексуальный наряд, который поразил гостей вечера.

Под бурные аплодисменты звезда вышла на сцену в черном сверкающем платье, декорированном пайетками. Сногсшибательный наряд подчеркнул изгибы тела исполнительницы и привлек внимание к ее стройной фигуре. Его изюминкой стало — глубокое декольте до живота, пишет Утро.ру.

Instagram @irinaallegrova.ru

Перед таким роскошным образом Аллегровой никто не смог устоять. Увидев снимки артистки с «Песни года», фанаты осыпали ее комплиментами.

«Невероятная!»

«Какая женщина!»

«Аж мурашки!»

«Императрица!» — писали фолловеры.

Всеобщее восхищение разделил также Игорь Крутой. Композитор не смог найти слов, чтобы выразить свой восторг и оставил в комментариях несколько эмодзи в виде сердец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких нарядах на концерте появились Светлана Лобода и Лолита Милявская.