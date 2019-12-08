Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Норвегии

Две российские команды заняли сразу первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4×7,5 километра на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере, пишет ФАН.

В составе сборной, пришедшей к финишу первой, выступали Евгений Белов, Илья Порошкин, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов. Спортсмены показали результат один час 26 минут 46,8 секунды.

В команде, взявшей серебро, бежали Андрей Ларьков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Илья Семиков (отставание от победителей составило 1,3 секунды).

❄️«Просто супер! Ребята молодцы, выложились на все 100%.

Кубок Мира Лиллехаммер. Российские лыжники не оставили шансов норвежцам в эстафете, команды Устюгова и Мельниченко — с золотом и серебром в эстафете 4×7.5 км. 🇷🇺❄️🥇🥈 pic.twitter.com/pCXJj9l6Bg — Спартак Сокотов (@sokotovspartak) 8 декабря 2019 г.

Замкнули тройку лидеров хозяева соревнований (+8,9 секунды).

Для российских лыжников эта победа стала второй в нынешнем сезоне Кубка мира. Днем ранее первое место в скиатлоне занял Александр Большунов.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14–15 декабря в швейцарском Давосе.

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