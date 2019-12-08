«Не хочу взрослеть»: Варнава показала, как ее неповоротливый пес привыкает к зиме

Звезда шоу Comedy Woman и автор многочисленных шуток в социальных сетях Екатерина Варнава продолжает забавлять свою аудиторию в Instagram. На этот раз артистка показала своего пса, которого затащила на прогулку по заснеженным дорогам.

На своей странице в соцсети теледива разместила видео, на котором собачка, укутанная в теплый наряд катится по сугробам. Как можно заметить, она совсем не хочет гулять, в то время как Варнава настойчиво ведет ее за поводок. Сопротивление пушистого питомца бесполезно.

«Не хочу взрослеть», — иронично подписала пост звезда.

Опубликованный ролик вызвал у фанатов знаменитости одновременно и смех, и умиление.

«Это я иду на работу!»

«Красавчик! Нечего хозяйку слушаться!»

«Не хочу понедельник!» — шутили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава заворожила поклонников движениями рук и голыми ногами.