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«Это как гипноз»: Варнава заворожила поклонников движениями рук и голыми ногами

, 14:31 | Светлана Александрова Видео 482

На видео звезда Comedy Woman в белом сюртуке и галстуке-бабочке томно двигается пол музыку из фильма «Красота по-американски».

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава заворожила поклонников стильным видео, в котором пользователи соцсети разглядели аллюзии на сразу несколько культовых американских фильмов. Звезда Comedy Woman опубликовала в Instagram ролик, на котором сидит, откинувшись на спинку дивана в некоем подобии камзола, с галстуком бабочкой, закинув одну на другую голые ноги. Сначала перед объективом камеры мелькает белый веер из перьев, а потом Варнава начинает делать загадочные движения руками. Все происходит под саундтрек к фильму 1999 года «Красота по-американски». Цитатой из этой же картины актриса и сопроводила видео:

«Трудно хранить злобу в сердце, когда в мире так много красоты. Иногда мне кажется, что я вижу ее всю, и это становится невыносимым…» — написала Варнава.

Instagram @kativarnava

Поклонники актрисы пришли в восторг от ролика, хотя многим пользователям почему-то показалось, что на видео Алена Водонаева, о чем они и сообщают в комментариях.

«Да это ж Голливуд!»

«Это как гипноз»

«Да… именно так, и это прекрасно…»

«Вы шикарна».

«Элегантно и роскошно».

«Ах эти ножки, Катенька…» - не скупятся на комплименты подписчики.

«Я запуталась в ногах. Какая откуда и куда», — пожаловалась одна из фанаток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эксцентричном поцелуе Екатерины Варнавы, увидев который поклонники испугались за здоровье ее возлюбленного.

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