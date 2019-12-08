Как задерживали фанатов «Спартака» в Петербурге: в сети появилось видео

Видео задержания фанатов футбольного клуба «Спартак» появилось в социальной сети. Запись опубликовали в паблике #МыМаяк во ВКонтакте.

Судя по кадрам, полицейские поджидали болельщиков у гостиницы, в которой те проживали, пишет 78.ru. Сообщается, что камеры наблюдения принадлежат отелю, где и произошла встреча фанатов красно-белых с правоохранителями.

Ранее появилась информация, что болельщики «Спартака», которые отправились на матч 18-го тура чемпионата России с «Зенитом», были задержаны в Северной столице.

8 декабря троих молодых людей отпустили из-под ареста, который им назначил суд за мелкое хулиганство. Один из заводящих фанатской трибуны Валерий «Амиго» Бевз получил запрет на посещение матчей на полтора года. Объединение фанатов красно-белых запустило акцию протеста, которую впоследствии поддержали болельщики других клубов.