Стас Михайлов рассказал, как чувствует себя, перешагнув полувековой рубеж

Стас Михайлов, получивший народную премию «Звезда Дорожного радио», в этом году отметил еще и 50-летний юбилей. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист признался, что, несмотря на предупреждения друзей, каких-то изменений в себе в связи с переходом полувекового рубежа не ощущает.

«Мне говорили, что будешь ощущать, но я перешагнул и иду дальше, не особо думая об этом. Поскольку мне кажется, это внутренняя составляющая человека, на сколько ты себя чувствуешь, как ты любишь жизнь. Будешь брюзжать, так же с тобой мир будет брюзжать. Поэтому встал, сказал спасибо, что проснулся, слава Богу за все и — вперед», — говорит Михайлов.

На вопрос о том, что помогает ему поддерживать себя в отличной форме при напряженном графике выступлений и гастролей, певец ответил просто:

«Чуть-чуть поспать и спорт».

Юбилейный год Михайлов оценивает как очень плодотворный. Артист проехал с юбилейной программой по Европе, в январе предстоят еще гастроли в Америке. Певец отметил, что за прошедшие годы, публика, приходящая на его концерты, изменилась — среди поклонников появилось больше мужчин.

«Песни, которые у меня звучали раньше, они все-таки предполагали слушать и грустить. Этот период незабвенный прошел… Я понял, что люди хотят веселых, позитивных эмоций, они не хотят грустить, в преддверии праздника они хотят танцевать, петь веселиться, жить, радоваться, любить», — объяснил Михайлов.

В ближайшее время певец обещает представить на суд публики три новые песни. Все, по словам артиста, разноформатные, причем одна из них будет очень личной, однако открывать секреты и рассказывать о премьерах более подробно Михайлов не стал.

Молодым, начинающим исполнителям Стас Михайлов советует никого не слушать и делать так, как подсказывает сердце.

«Есть лидеры и есть ведомые — проекты. Я никогда не был ни чьим проектом. У артиста внутри, если он называется артистом, он должен понимать, зачем он выходит на сцену, что он делает, и что он может дать тем людям, которые его слушают. Я тоже в 20 лет не особо понимал это, я просто хотел петь», — говорит певец.

Недавно, как сообщал 5-tv.ru, Стас Михайлов опубликовал в соцсетях совместное фото с двумя из трех своих дочерей.