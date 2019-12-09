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  4. Украинцев с бандеровскими флагами забросали яйцами в Париже

Украинцев с бандеровскими флагами забросали яйцами в Париже

, 4:44 | Нюра Незванова Видео 43

О происшествии в столице Франции сообщили организаторы акции в Facebook.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, /Сивков Петр, /Christian Charisius, /PA Images

Активисты «Движения ветеранов Украины», которые вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и плакатами с антироссийскими лозунгами, подверглись атаке сырыми яйцами. Однако, по словам организаторов акции, это не уменьшило их «боевого настроения». Об этом представили движения рассказали в Facebook.

Акция была направлена на поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки». В митинге приняли участие около 150 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такая же участь постигла и бывшего президента Украины Петра Порошенко. 8 декабря во время акции на майдане экс-лидера Незалежной закидали яйцами. Вместе с Порошенко на сцене присутствовали Андрей Парубий, Инна Совсун и Олег Тягнибок. А депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, пытаясь предотвратить попадание «снарядов» в «цель», умудрился ладонью даже поймать один из них

Встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в столице Франции.

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