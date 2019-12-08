Порошенко закидали яйцами на своем же митинге

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейский выбор» Петр Порошенко вновь попал под «обстрел» яйцами — на этот раз на митинге, проходящем в центре Киеве в преддверии саммита в «нормандском формате» в Париже.

Бывший национальный лидер выступал со сцены перед собравшимися на Майдане незалежности с речью по поводу предстоящей встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.

После выступлений артистов и исполнения гимна страны Порошенко вновь подошел к микрофону, чтобы выкрикнуть бандеровский лозунг «Слава Украине!». Именно в этот момент в него и полетели яйца.

На кадрах видно, что член партии экс-президента, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, пытаясь предотвратить попадание «снарядов» в «цель», умудрился ладонью даже поймать один из них. Затем к Порошенко приблизился мужчина крепкого телосложения, вероятно, его охранник.

Одним из зачинщиков сегодняшнего митинга под названием «Красные линии для Зе» был именно Порошенко. Также выйти на улицы призывали лидеры партий «Голос» Святослав Вакарчук и «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Все они требуют от действующего главы государства Владимира Зеленского «не сдавать национальные интересы» Незалежной на саммите в Париже.

Предыдущий раз Порошенко забросать яйцами попытались в августе, когда он выходил после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.