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  4. Судно выбросило на мель из-за штормового ветра на Сахалине — видео

Судно выбросило на мель из-за штормового ветра на Сахалине — видео

, 3:46 | Нюра Незванова Видео 27

Происшествие случилось в угольном порту Шахтерска.

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Фото, видео: Instagram @chp_sakh65, РИА Новости /Кирилл Ясько

Буксир «Вега» выбросило на мель в результате штормового ветра на Сахалине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательный координационный центр «Южно-Сахалинск».

Инцидент произошел в угольном порту Шахтерска.

Известно, что на судне находятся четыре человека, угрозы их жизни нет. Никто из них не получил травм. Также уточняется, что буксир не поврежден, разлива топлива удалось избежать.

В настоящий момент к месту ЧП направляются два судна. Вероятно, судно снимут с мели во время прилива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уплывших на каяках россиян почти сутки с вертолетов искали в Таиланде.

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