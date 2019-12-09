Буксир «Вега» выбросило на мель в результате штормового ветра на Сахалине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательный координационный центр «Южно-Сахалинск».
Инцидент произошел в угольном порту Шахтерска.
Известно, что на судне находятся четыре человека, угрозы их жизни нет. Никто из них не получил травм. Также уточняется, что буксир не поврежден, разлива топлива удалось избежать.
В настоящий момент к месту ЧП направляются два судна. Вероятно, судно снимут с мели во время прилива.
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