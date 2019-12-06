«Русская Кардашьян» показала купальник с трусиками-ниточками

Популярная модель Анастасия Квитко снова сводит с ума поклонников своими роскошными формами. Сексуальное видео появилось в сторис на странице «русской Кардашьян» в Instagram.

В ролике модель запечатлена во время отдыха на яхте. Кататься по водной глади Квитко отправилась с подругой — в первой части записи девушки позируют вместе, а Анастасия лаково целует спутницу в макушку.

Вторая часть видеоотчета по большей части состоит из демонстрации купальника «русской Кардашьян». На Квитко ярко-красный купальник с бюстгальтером, лямки которого завязываются на шее. Трусики наряда традиционно для Анастасии в основном состоят из веревочек — небольшие фрагменты ткани прикрывают только интимную зону девушки и небольшой участок в районе копчика. Образ завершает серебристая кепка-козырек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ.