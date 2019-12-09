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Блогер разбила битой Rolls-Royce и попросила подписчиков скинуться на новый

, 7:53 | Карина Бернтгольц Видео 25

Виктория Быкова отметила, что ее фанаты должны быть заинтересованы в том, чтобы звезда соцсетей купила себе новый автомобиль. От старого она уже устала.

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Фото, видео: Instagram @victoriaportfolio

Luxury-блогер Виктория Быкова, демонстрирующая на своей странице в Instagram роскошную жизнь светской львицы, возмутила подписчиков своим поступком. В новом ролике для YouTube-канала девушка показала, как разбивает лобовое стекло своего Rolls-Royce при помощи биты. Как пояснила звезда соцсетей в подписи к видео, машина ей надоела, и пришло время купить новую.

«При покупке своего нового Rolls-Royce еще тогда я понимала, что не смогу на нем ездить всю жизнь. Он же мне надоест. Одни и те же звезды каждый день, все тот же салон и так далее. И что скажут люди?» — поделилась размышлениями Виктория.

Для того чтобы реализовать задуманное и приобрести новый автомобиль, блогер объявила сбор средств. Она заявила, что в скором осуществлении ее мечты должны быть заинтересованы сами подписчики, которые с удовольствием наблюдают за светской жизнью блондинки.

«Как можно столько времени мучить всех одной и той же картинкой⁉️Вы же все от меня отпишитесь? И как мне быть Luxury-блогером без аудитории⁉️ Сумма крупная! Но если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами все получится. <…> Давайте вместе объединимся и сделаем доброе дело. <…> Вы в первую очередь должны быть в этом заинтересованы», — отметила Быкова.

Однако пользователи не разделили мнение девушки и вместо того, чтобы ее поддержать, обрушились на блогера с критикой.

«У людей ни головы, ни чувства юмора, печально это все!»

«Когда сбор на золотой унитаз?»

«Давайте скинемся на мозги человеку», — возмущались юзеры.

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