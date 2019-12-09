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Дочь Виторгана обнажилась для роли в кино

, 8:27 | Мия Субботина 283

Полина предстала в кадре перед зрителями в откровенном образе.

Фото: Instagram @polinavitorgan

Кинокартина Оксаны Карас «Выше неба», появившаяся в российском прокате еще летом этого года, стала активно обсуждаться пользователями в сети только сейчас. Внимательные зрители обнаружили среди актеров картины дочь Максима Виторгана Полину. Поводом для обсуждения стала ее роль, пишет Teleprogramma.pro.

23-летняя актриса предстает в кадре в одном белье, а в другом эпизоде и вовсе обнаженной.

Максим Виторган не так давно опубликовал совместный снимок с девушкой, хотя раньше крайне редко радовал снимками с артисткой, особенно после рождения сына Платона в браке с Ксенией Собчак. Многие поклонники артиста и не подозревали, что у него уже такая взрослая и талантливая дочь.

Также от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у актера есть 19-летний сын Даниил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Виторган снял видео выступления Нино Нинидзе на Кипре.

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