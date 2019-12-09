Цымбалюк-Романовская после снятия подписки о невыезде уехала из Москвы

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после снятия подписки о невыезде в свой день рождения уехала из Москвы. По словам артистки, полиция теперь разрешает ей это делать, а праздник она решила не отмечать по личным причинам, пишет «Дни.ру».

«Моя совесть чиста, я больше не нахожусь под подпиской о невыезде, мне ни за что не стыдно, я никого не обобрала и ни в чем не виновата», — сообщила бывшая жена Джигарханяна изданию.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Известно, что Романовскую пригласили посетить финал первого международного конкурса пианистов, который проходит в Рязани. А свое 41-летие она вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным решила не отмечать. Оказалось, что у музыканта этот день связан с потерей близкого друга.

Сейчас Виталина, после всех разрешенных проблем, желает вернуться к творчеству.

«Я хочу сосредоточиться на музыке — концертировать, попробовать самой писать что-то, записывать диски. Музыка — мое утешение и награда», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живут Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян после развода.