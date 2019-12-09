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Договор купли-продажи автомобилей можно будет оформить электронно в 2020 году

, 9:17 | Карина Бернтгольц Видео 25

Минкомсвязи России и МВД РФ готовят новый бесплатный сервис, который существенно упростит совершение сделок для россиян.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Мордасов, ТАСС /Коротаев Артем, /Геодакян Артем

Заключить договор купли-продажи автомобиля можно будет при помощи электронного сервиса. Разработкой проекта занимаются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и МВД РФ. Как отмечает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, воспользоваться новым сервисом смогут те, кто зарегистрирован на портале госуслуг.

Ожидается, что нововведение позволит сделать оформление сделок быстрее и безопаснее. В частности, потенциальный покупатель сможет ознакомиться с характеристиками машины и в случае готовности совершить покупку, сформировать договор, куда данные о продавце и транспортном средстве будут внесены автоматически. Заверить документ можно будет простой электронной подписью через личный кабинет.

На основе составленного контракта будут созданы черновики заявлений на регистрацию автомобиля новым владельцем и о прекращении регистрации предыдущим.

Предполагается, что воспользоваться новым сервисом можно будет уже в 2020 году. На этапе старта он будет доступен только физическим лицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на автомобили в России в 2020 году вырастут из-за повышения утилизационного сбора.

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