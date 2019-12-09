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Екатерина Варнава отменила свадьбу со своим возлюбленным

, 9:38 | Мия Субботина 1 106

Актриса решила шикарно отпраздновать свой юбилей, вместо свадебного торжества.

Фото: Instagram @kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в эфире программы «Ты не поверишь!» на федеральном канале заявила, что она вместе с танцором Константином Мякиньковым не будут играть свадьбу. Известно, что предложение руки и сердца актриса получила четыре года назад.

«У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Свадьба сейчас уже не актуальна. Я старая дева, старая невеста, старородящая. Моя цель — это рождение детей. Просто мечта. Хочу близнецов-пацанов», — сказала знаменитость.

По словам 35-летней артистки, она хочет шикарно отпраздновать свой юбилей, вместо свадебного торжества.

«У меня юбилей. Мне исполнилось 35 лет. Все деньги вместо свадьбы спущу на банкет. Не отмечала уже праздник давно. И, кстати, скажу, что подарки не цель для полноценной женщины», — отметила Варнава.

Также она отметила, что ее вес в последнее время часто меняется. Звезда то чуть полнеет, то худеет. Многие из своих вещей она отдает родственникам, хотя у нее были мысли заняться благотворительностью и отдавать вещи нуждающимся. Но по правилам, если вещи хотя бы один раз ношены, отдавать их уже нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава показала, как ее неповоротливый пес привыкает к зиме.

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