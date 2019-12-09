«Горячая детка»: Блэк Чайна восхитила фанатов изгибами своего тела

Американская модель plus size Блэк Чайна взволновала поклонников новым видео. Знаменитость решила продемонстрировать фанатам облегающее блестящее платье, которое выигрышно подчеркнуло ее аппетитные формы. Роликом звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Вы знаете, что это…», — подписала пост звезда, отметив бренд одежды.

Instagram @blacchyna

Модель решила побаловать подписчиков и несколько раз направила камеру с разных ракурсов на свои соблазнительные ягодицы. Фанаты инстаблогера при виде пикантного видео оказались немногословны. Многие из них оставили в комментариях под постом нагромождение «смайликов» и короткие слова восхищения.

«Какие изгибы»;

«Невероятная»;

«Мне нравится твое платье»;

«Горячая детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна порадовала поклонников горячим снимком.