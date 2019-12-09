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«Горячая детка»: Блэк Чайна восхитила фанатов изгибами своего тела

, 10:28 | Мия Субботина Видео 762

Instagram-дива похвасталась новым платьем перед подписчиками.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель plus size Блэк Чайна взволновала поклонников новым видео. Знаменитость решила продемонстрировать фанатам облегающее блестящее платье, которое выигрышно подчеркнуло ее аппетитные формы. Роликом звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Вы знаете, что это…», — подписала пост звезда, отметив бренд одежды.

Instagram @blacchyna

Модель решила побаловать подписчиков и несколько раз направила камеру с разных ракурсов на свои соблазнительные ягодицы. Фанаты инстаблогера при виде пикантного видео оказались немногословны. Многие из них оставили в комментариях под постом нагромождение «смайликов» и короткие слова восхищения.

«Какие изгибы»;

«Невероятная»;

«Мне нравится твое платье»;

«Горячая детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна порадовала поклонников горячим снимком.

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