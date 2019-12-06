«Хороша, чертовка»: Блэк Чайна порадовала поклонников горячим снимком

Американская Instagram-дива Блэк Чайна взбудоражила фанатов сексуальным снимком. Модель позирует в слитном черном купальнике с забранными назад волосами и идеально подобранным макияжем. Пикантным кадром девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Эротичности в кадре добавляет ракурс, при котором модель демонстрирует свою пышную грудь и аппетитные ягодицы. Также на фото можно разглядеть татуировку в очень интимном месте — надпись «alone» сделана прямо на груди звезды.

Instagram @blacchyna

Большинство фанатов инстаблогера не смогли подобрать нужных слов, при виде такого горячего снимка. Многие из них оставили в комментариях под постом нагромождение «смайликов» и короткие слова восхищения.

«Прекрасная королева»;

«Мы даже не можем дышать теперь»;

«Хороша, чертовка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна поделилась секретом похудения.