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«Так можно было вообще?» Алена Водонаева показала метаморфозы своей фигуры

, 15:31 | Мия Субботина Фото 42

Модель поделилась публикациями, где заметна разница в объемах нижней части тела.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала снимки в сторис на своей странице в Instagram. Она задалась вопросом, каким образом так сильно за один месяц изменились ее ягодицы.

На первом видео знаменитость позирует в обтягивающем блестящем платье, которое выделяет ее женственный силуэт. А на втором ролике, где уже заметно уменьшение в области ягодиц, телеведущая соблазнительно двигается в черном кожаном платье. Звезда делится с подписчиками, что такие метаморфозы с ее ягодицами произошли меньше, чем за месяц.

«Так можно было вообще?» — сетует звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Однако Водонаева в постах сама поясняет, что на первом видео — фрагменты с фотосессии, где она еще не сбросила лишний вес. После каникул, проведенных в Америке, звезда взялась за свой внешний вид и привела себя в шикарную форму, которую продемонстрировала уже на следующей фотосессии в черном наряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Водонаева поразила фанатов чувственным образом.

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