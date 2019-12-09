«Так можно было вообще?» Алена Водонаева показала метаморфозы своей фигуры

Телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала снимки в сторис на своей странице в Instagram. Она задалась вопросом, каким образом так сильно за один месяц изменились ее ягодицы.

На первом видео знаменитость позирует в обтягивающем блестящем платье, которое выделяет ее женственный силуэт. А на втором ролике, где уже заметно уменьшение в области ягодиц, телеведущая соблазнительно двигается в черном кожаном платье. Звезда делится с подписчиками, что такие метаморфозы с ее ягодицами произошли меньше, чем за месяц.

«Так можно было вообще?» — сетует звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Однако Водонаева в постах сама поясняет, что на первом видео — фрагменты с фотосессии, где она еще не сбросила лишний вес. После каникул, проведенных в Америке, звезда взялась за свой внешний вид и привела себя в шикарную форму, которую продемонстрировала уже на следующей фотосессии в черном наряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Водонаева поразила фанатов чувственным образом.