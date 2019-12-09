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Юрий Чайка рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

, 13:59 | Светлана Александрова Видео 23

По словам генпрокурора России, силы правоохранительных органов будут брошены на борьбу с откатами и возвращение выведенных за рубеж активов.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, Метцель Михаил, Савостьянов Сергей; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В будущем году Генпрокуратура совместно с другими правоохранительными органами собирается разработать комплекс дополнительных мер, направленных на борьбу с коррупцией. Об этом рассказал в интервью газете «КоммерсантЪ» глава ведомства Юрий Чайка.

«Они коснутся, в том числе борьбы с „откатами“ и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — уточнил он.

Чайка подчеркнул, что в 2019 году прокурорский надзор за реализацией национального плана противодействия коррупции был усилен, и это положительно отразилось на раскрываемости преступлений в данной сфере. Так, по информации генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года выявлено более 26 тысяч случаев коррупции, что на тысячу с лишним больше, чем годом ранее. За тот же срок было раскрыто 11,3 тысячи фактов взяток, а за весь 2018 год — 12,5 тысячи.

По словам генпрокурора, бороться с коррупцией помогает введенная в 2018 законодательная норма, позволяющая прокурорам инициировать арест активов, благодаря этому уличенные в коррупции не успевают «спрятать свое имущество и обанкротить компании». В результате в госбюджет в этом году поступило 50% от назначенных судами сумм штрафов за незаконное вознаграждение, тогда как два года назад этот показатель составлял всего 20%. Общая сумма поступивших в бюджет штрафов в 2019 году составила почти 280 миллионов рублей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что видеокамеры на дорогах давно превратились в источник доходов чиновников в регионах и потребовал проверить работу систем видеофиксации нарушений ПДД.

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