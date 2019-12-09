Подготовка к встрече «нормандской четверки» проходит в напряженной атмосфере

В Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Франции, Украины и Германии обсудят ряд острых тем, в том числе ситуацию в Донбассе. Помимо важных политических переговоров стран-участниц, ожидается личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Однако подготовка к нормандскому саммиту проходит на фоне массовых протестов — в Париже не утихает бунт «желтых жилетов», в Киеве — оппозиция очертила «красные линии» для Зеленского. На акцию протеста собрались около десяти тысяч человек. Они выступили против любого компромисса на предстоящей встрече.

О напряженной атмосфере накануне саммита в репортаже Алексея Лазуренко.

Возле офиса украинского президента — транспаранты, палатки, активисты всех мастей. Одним НАТО, другим — Крым. Националисты так чертят «красные линии» для Зеленского. Диктуют то, о чем лидер страны должен разговаривать в рамках «нормандской четверки», а о чем говорить не стоит. Если этим радикалам вдруг не понравятся принятые в Париже решения, они обещают блокировать правительственный квартал.

Начиналось все это традиционно — на Майдане. Люди сюда шли на политических хедлайнеров — Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Вдруг забыв о старых противоречиях, они вместе звали в центр Киева. Полиция насчитала восемь тысяч участников митинга. До революционной массы не дотянули. Да и те, кто пришел, оказался обманут. Вакарчук не пел. Тимошенко не приехала. Да и Порошенко недолго почивал на лаврах. На сцену вдруг полетели яйца. Не стерев улыбки с лица, бывший президент потребовал от толпы скрутить смельчака. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Только яйца в ястребов войны летели не только в Киеве. В Париже ими забросали митинг, на котором эмигранты из Незалежной пытались доказать, что Россия — враг всему миру. Впрочем, на фоне происходящего в самой французской столице, украинцев никто и не заметил.

«Желтые жилеты» пытаются прорваться на митинг профсоюзов. Полиция применяет слезоточивый газ. Акция сорвана, но протест не подавлен. Рабочая Франция выступает против социальных реформ Макрона. Уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, отказаться от большинства социальных льгот — решения Елисейского дворца, с которыми не может согласиться большинство. При полном игнорировании Макроном, народный протест легко возглавили радикалы. Но, не разрешив этих внутренних противоречий, президент республики пытается играть на внешнеполитическом поле.

«Позиция Франции и Германии — закрепить минские соглашения и понять какой-то реалистичный план по их дальнейшему выполнению», — говорит политолог Александр Асафов.

«Нормандская четверка» в Париже для Макрона, возможно, единственный шанс взяться за штурвал европейской политики, который отпустили слабеющие руки Меркель. Та, похоже, уже считает дни, когда, наконец, можно уйти с поста канцлера. Да и рейтинги ее партии стремительно падают. В общем, украинский кризис сейчас интересен похоже только Москве.

«Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания этих минских договоренностей», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Положительным итогом нормандского формата, будет прекращение боевых действий. Есть надежда, что если украинская власть решилась на возобновление переговоров в рамках нормандского формата, то у нее достаточно политической воли, чтобы прекратить военные провокации», — говорит политолог Владимир Шаповалов.

Но в Киеве продолжают судорожно искать альтернативу минским соглашениям. В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что у них есть шесть сценариев «реинтеграции Донбасса». Зеленский якобы вынашивает план муниципальной стражи — патрулей, которые будут охранять порядок на улицах самопровозглашенных республик. Вместе с ополченцами и представителями ОБСЕ в ее состав должны войти бойцы Нацгвардии. Вот только их в свое время формировали из украинских национальных батальонов. И вряд ли такую охрану потерпят на улицах Донецка и Луганска.

Сам Зеленский, впрочем, перед поездкой в Париж настроен лирически.

«Я хочу увидеть человека. И я хочу привести из Нормандии осознание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я точно это смогу понять за столом переговоров», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но не факт, что позиция Киева за этим столом будет также интересна, как раньше. На фоне общей усталости от украинского вопроса, меняется риторика западных СМИ. Если раньше они требовали от Москвы, оставить Донбасс в покое, то теперь — уже от властей Незалежной — призывают оставить самопровозглашенные республики в покое и позволить им самим определить свою судьбу.

В Париже лидеры соберутся уже ближе к вечеру. Саммит «четверки» начнется не раньше шести по Москве. А вот сколько продлится — никто не предположить не может. И чем дольше переговорщики проведут в Елисейском дворце, тем более серьезных решений по урегулированию украинского кризиса от них будут ждать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин встретится с Зеленским после саммита «нормандской четверки» в Париже.