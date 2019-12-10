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Видео: Лера Кудрявцева запела вслед за Ольгой Бузовой

, 1:43 | Алиса Старжевская Видео 22

Хобби телеведущей переросло в нечто большее.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает пробовать себя в новых амплуа. Дебют звезды состоялся на сцене Кремлевского дворца, в рамках новогоднего концерта, пишут «7Дней.ru».

Трогательную и романтичную композицию Лера исполнила в дуэте со своим другом и автором песни Арой Мартиросяном. После выступления амбициозная Кудрявцева дала понять, что не намерена останавливаться на достигнутом и планирует продолжить петь дальше — не за горами выход сольного альбома.

«Будете трещать, запишу альбом. Так что лучше не злите меня», — шутит Кудрявцева.

Душевное выступление оценили поклонники телеведущей. По их словам, Лера при большом желании может затмить звездную коллегу — ведущую телестройки Ольгу Бузову.

Instagram @leratv

Активно пробовать себя в музыке Кудрявцева начала еще осенью — в конце сентября она записала и выпустила романтичную песню «Вдвоем», которую посвятила своему мужу Игорю Макарову.

Поклонники ждали, что во время дебютного выступления вместе с Лерой выступит и муж-хоккеист, но Игорь не стремится реализовать себя на большой сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала подросшую дочь в бассейне.

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